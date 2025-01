Ware verkauft und nicht geliefert? Dresdner Tech-Chef festgenommen!

Ein Geschäftsführer eines Dresdner Tech-Unternehmens wurde festgenommen. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am heutigen Donnerstag bekannt gab, wird den beiden gewerbsmäßiger Betrug in fünf Fällen vorgeworfen.

Zwischen September 2020 und Oktober 2022 sollen sie Maschinen an verschiedene Kunden verkauft und die vertraglich vereinbarten Anzahlungen von mehr als 1,6 Millionen Euro kassiert haben. Die versprochene Ware hätte die Firma jedoch nie ausgeliefert.

Aufgrund der Anschuldigungen und dem laufenden Ermittlungsverfahren durchsuchten Einsatzkräfte am gestrigen Mittwoch insgesamt 16 Objekte in vier Bundesländern und stellten Beweismittel sicher. In Sachsen betraf das neun Wohnungen sowie vier Unternehmen.

In Bayern wurde eine Wohnung, in Baden-Württemberg sowie in Mecklenburg-Vorpommern jeweils eine Firma durchleuchtet.