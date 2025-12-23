Unruhiges Wochenende für Polizei: Mehrere Festnahmen am Hauptbahnhof und Flughafen

Dresden - Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit - von wegen. Die Bundespolizei hatte am vergangenen Wochenende alle Hände voll zu tun und musste mehrmals wegen Schlägereien ausrücken. Doch auch die eine oder andere Person mit einem Haftbefehl ging den Behörden ins Netz.

Eine Streife am Dresdner Flughafen kontrollierte einen 63-jährigen Mann. Gegen ihn lief ein Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen. (Archivfoto) © Norbert Neumann

So informierte die Bundespolizeiinspektion Dresden gleich über sieben Einsätze zwischen dem 19. und dem 21. Dezember.

Bereits am vergangenen Freitag gegen 6 Uhr morgens kontrollierten die Beamten einen 31-jährigen Deutschen, gegen den ein Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht zahlen wollte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert.

Wenige Stunden später erging es einem 63-jährigen Deutschen am Dresdner Flughafen ähnlich. Auch er konnte die Geldstrafe in Höhe von 750 Euro nicht begleichen und kam deswegen ins Gefängnis.

Am Abend prügelte am Wiener Platz wiederum ein 23-jähriger, alkoholisierter Ukrainer auf einen 25-jährigen Deutschen ein. Selbst als die Polizei eintraf, versuchte sich der 23-Jährige zur Wehr zu setzen. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Einen Tag später wurde gegen 13.50 Uhr ein 45-jähriger Tscheche angetroffen, gegen den zuvor wegen Besitzes illegaler Betäubungsmittel ermittelt wurde. Seine Begleitung beglich allerdings noch vor Ort die Geldstrafe in Höhe von 400 Euro, sodass der Mann nicht verhaftet werden musste.

Am selben Abend randalierte ein 45-jähriger Deutscher gegen 19.30 Uhr im Gebäude des Hauptbahnhofs und beleidigte die Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn. Auch er wehrte sich mit Schlägen gegen die Ordnungshüter, sodass Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet wurden.