Weitere Anklage nach Juwelen-Klau im Grünen Gewölbe: 23-Jähriger muss vors Jugendgericht!

Dresden - Im Mai ging der Prozess zum Einbruch in das Grüne Gewölbe mit fünf Verurteilungen und einem Freispruch zu Ende. Nun legt die Staats anwaltschaft Dresden noch einmal nach und erhebt Anklage gegen einen 23-jährigen Deutschen.

Fünf Remmos mussten bereits in den Knast. Nun könnte ein weiterer Angehöriger folgen, der zur Tat noch ein Heranwachsender war. © Sebastian Kahnert/dpa

Im November 2019 brachen Mitglieder des Remmo-Clans in das historische Grüne Gewölbe des Residenzschlosses in der Altstadt von Dresden ein und stahlen Juwelen in Millionenhöhe.

Ein 23-jähriger Deutsche soll der Beihilfe zum Diebstahl mit Waffen geleistet haben. Ihm liegen ebenfalls Beihilfe zur gemeinschaftlichen Sachbeschädigung und Beihilfe zur Brandstiftung zur Last.

Dem Angehörigen von mindestens einer verurteilten Person wird vorgeworfen, das Tatgeschehen als Fahrer der Diebe gefördert und ermöglicht zu haben.

Er soll mehrere Beteiligte zu einem Treffpunkt in Berlin gefahren haben. Als die Gruppe in eine Polizeikontrolle geriet, soll der 23-Jährige außerdem ein gezieltes Ablenkungsmanöver gestartet haben.

Der Beschuldigte befindet sich derzeit auf freiem Fuß - zum Tatvorwurf schwieg er bisher.