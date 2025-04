Wilde Prügelei in Dresden: 20 Männer hauen sich die Köppe ein

Dresden - Bei einer wilden Prügelei in Dresden wurden drei Männer verletzt.

Die Polizei ermittelt nach einer Massenschlägerei in Dresden wegen schwerem Landfriedensbruch. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Am späten Donnerstagabend, kurz vor Mitternacht, trafen an der Leipziger Straße zwei rund zehn Mann starke Gruppen aufeinander, wie die Polizeidirektion Dresden am Freitag mitteilte.

Aus bisher ungeklärter Ursache eskalierte die Situation und die Fäuste begannen zu fliegen.

Ein 21-Jähriger, ein 26-Jähriger sowie ein 27-Jähriger wurden im Zuge der Schlägerei leicht verletzt.

Als die Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, wurden insgesamt 20 Personen festgestellt, die sich gegenseitig die Visagen poliert hatten.