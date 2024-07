Zeuge erkennt in Dresden sein gestohlenes Rad wieder

Dresden - In der Guerickestraße im Stadtteil Leuben stoppte ein Zeuge eine Russin (28) auf einem Rad.

Im Keller ihrer Wohnung fanden die Beamten einen im Dezember vor dem Prohliser Bad gestohlenen E-Scooter und in der Nähe des Hauses ein Moped, das am 17. Juli in der Leubener Reisstraße verschwunden war.

Die Ermittlungen zu den Diebstählen in Dresden laufen.