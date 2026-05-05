Zeuge gibt Tipp: Mutmaßliche Fahrraddiebe am Hauptbahnhof gefasst, beide sind polizeibekannt

Dresden - Mutmaßliche Fahrraddiebe hatten in der Nacht von Sonntag auf Montag im Duell mit Beamten der Bundespolizei keine Chance. Die zwei jungen Litauer kamen nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt.

Dank eines Zeugen konnte die Bundespolizei verhindern, dass gleich mehrere Fahrräder geklaut werden. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Gegen 2.40 Uhr bekam eine Streife von einem 17 Jahre alten Deutschen den Tipp, dass sich zwei Männer vor dem Haupteingang des Dresdner Hauptbahnhofs an dort abgestellten Rädern zu schaffen machen.

Das sollte sich bewahrheiten. Wie die Bundespolizei mitteilte, türmten sich bereits mehrere Fahrräder, bereit für den Abtransport, auf einem Haufen.

Einer der Tatverdächtigen hantierte bei der Ankunft der Beamten gerade mit einem Sattel, entschied sich dann aber dafür, die Beine in die Hand zu nehmen. Der 21-Jährige flüchtete zunächst, konnte aber kurz darauf auf einer Grünfläche zwischen der Wiener Straße und dem Bahndamm gestellt und festgenommen werden.

Sein mutmaßlicher Komplize setzte noch einen drauf: Der 19-Jährige fuhr den Beamten auf einem der gestohlenen Fahrräder hinterher. Am Ende konnte auch er dingfest gemacht werden.