Mit Messer bewaffnet: Alkoholisierter Teenager sorgt am Bahnhof Neustadt für Unruhe

Dresden - Unschöne Szenen am Neustädter Bahnhof: Wie die Bundespolizeiinspektion Dresden am Montag mitteilte, waren die Beamten am vergangenen Freitagnachmittag wegen eines gefährlich wirkenden jungen Mannes zu dem Bahnhof alarmiert worden. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die Bundespolizeiinspektion Dresden rückte zum Bahnhof Dresden-Neustadt aus. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Bundespolizei Dresden gegenüber TAG24 erklärte, befanden sich bereits zwei Streifenbeamte vor Ort, als man gegen 17.25 Uhr Meldung von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes erhielt, dass eine Person im Eingangsbereich "Reisende lautstark anschreien und belästigen" würde.

Augenzeugen wiesen die Polizisten außerdem darauf hin, dass der auffällige junge Mann wohl ein Messer in der Hosentasche führen würde. Die Beamten konnten den Störenfried kurze Zeit später feststellen. Dabei fiel auf, dass der aus Litauen stammende Tatverdächtige bereits polizeibekannt war.

Die Zeugen behielten recht: "Bei der anschließenden Kontrolle wurde im Hosenbund des alkoholisierten Mannes ein griffbereites Jagdmesser in einer Scheide aufgefunden und sichergestellt", teilte die Bundespolizei mit.

Danach sollte der 19-Jährige wegen der weiteren polizeilichen Sachbearbeitung in einen Dienstverrichtungsraum gebracht werden - doch darauf hatte der Teenager offenbar gar keine Lust. Der Litauer riss sich los und versuchte, Reißaus zu nehmen.