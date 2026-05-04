Korruptions-Ermittlungen bei der Dresdner Feuerwehr
Dresden - Alarm bei der Dresdner Feuerwehr: Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Korruptionsverdachts!
Bereits Ende Februar fanden bundesweit Durchsuchungen statt, "auch bei der Feuerwehr in Übigau", wie Staatsanwältin Rebecca Gahse (27) mitteilt. Dabei seien mobile Geräte, Datenträger und Unterlagen beschlagnahmt worden.
Ausschlaggebend für die Ermittlungen sei ein "anonymer Hinweis" gewesen, der an die Ombudsstelle gegen Korruption in der Landeshauptstadt Dresden gegeben worden ist.
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Rathaussprecher Daniel Heine (40) bestätigt das laufende Verfahren und konkretisiert, dass nicht alle fünf Beschuldigten bei der Berufsfeuerwehr Dresden arbeiten: "Gegen die betroffenen Beamten wurden seitens der Landeshauptstadt ein Disziplinarverfahren eingeleitet."
Die Ermittlungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Titelfoto: Robert Michael/dpa