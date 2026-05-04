Korruptions-Ermittlungen bei der Dresdner Feuerwehr

Dresden - Alarm bei der Dresdner Feuerwehr : Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Korruptionsverdachts!

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Korruption gegen Angestellte der Dresdner Berufsfeuerwehr. © Robert Michael/dpa

Bereits Ende Februar fanden bundesweit Durchsuchungen statt, "auch bei der Feuerwehr in Übigau", wie Staatsanwältin Rebecca Gahse (27) mitteilt. Dabei seien mobile Geräte, Datenträger und Unterlagen beschlagnahmt worden.

Ausschlaggebend für die Ermittlungen sei ein "anonymer Hinweis" gewesen, der an die Ombudsstelle gegen Korruption in der Landeshauptstadt Dresden gegeben worden ist.