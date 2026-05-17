Zeugen gesucht! Mann schwer verletzt in Gleisbett in Friedrichstadt gefunden

Dresden - Passanten fanden in der Nacht von Christi Himmelfahrt auf Freitag einen schwer verletzten Mann in der Friedrichstadt in Dresden . Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Passanten fanden den Mann im Bereich der Haltestelle "Krankenhaus Friedrichstadt". (Archivfoto) © Holm Helis

Wie die Beamten mitteilten, entdeckte man den 53-Jährigen am Freitag kurz nach Mitternacht im Gleisbett rund um die Haltestelle "Krankenhaus Friedrichstadt".

Der Mann habe schwer verletzt auf den Gleisen in Richtung stadteinwärts gelegen, als Passanten auf ihn aufmerksam wurden.

Der 53-Jährige sei sofort zur Behandlung in ein Krankenhaus gekommen, hieß es weiter.