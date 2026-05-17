Zeugen gesucht! Mann schwer verletzt in Gleisbett in Friedrichstadt gefunden
Dresden - Passanten fanden in der Nacht von Christi Himmelfahrt auf Freitag einen schwer verletzten Mann in der Friedrichstadt in Dresden. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Wie die Beamten mitteilten, entdeckte man den 53-Jährigen am Freitag kurz nach Mitternacht im Gleisbett rund um die Haltestelle "Krankenhaus Friedrichstadt".
Der Mann habe schwer verletzt auf den Gleisen in Richtung stadteinwärts gelegen, als Passanten auf ihn aufmerksam wurden.
Der 53-Jährige sei sofort zur Behandlung in ein Krankenhaus gekommen, hieß es weiter.
Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer also etwas in dem Zusammenhang beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Dresdner Polizei unter der Nummer (0351) 483 22 33 zu melden.
Titelfoto: Holm Helis