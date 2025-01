Damit Dresden wieder sauber wird! Brigade in Orange rückt Böller-Müll zu Leibe

Dresden - Für sie begann das neue Jahr mit jeder Menge Arbeit: Schon in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages schwärmten 44 Kräfte der Stadtreinigung (SRD) aus, um Plätze, Straßen und Gehwege in der Innenstadt vom Silvestermüll zu befreien. So kamen am Neujahrstag bereits rund 25 Tonnen Böller-Abfall zusammen.