Mein Tag als Football-Spieler: Die harten Jungs walzen mich um

Dresden - Football - kaum ein Sport hat in den vergangenen Jahren so viel Hype erlebt. Riesige Typen, unfassbare Plays, Stadion-Action de luxe. Die NFL ist längst in Deutschland angekommen - also wollte ich wissen: Wie fühlt sich das eigentlich an, selbst in voller Montur auf dem Platz zu stehen? Also habe ich mich mit ein paar Spielern der Dresden Monarchs getroffen und sagen wir es mal so: Mein Körper hätte da im Nachhinein ein, zwei Anmerkungen.