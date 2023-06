Das filzt! Italienische Zottelhunde gehen heute in Dresden Gassi

Dresden - Am heutigen Samstag wird's zottlig! Die Bergamasker Hirtenhunde sind los. Gefeiert werden 40 Jahre Zucht in Dresden . Mit dabei sind zahlreiche Vierbeiner aus dem In- und Ausland.

Der Bergamasker stammt aus der Gegend um Bergamo in Italien. Dort arbeiten sie ab dem 16. Jahrhundert gemeinsam mit den Hirten in den Alpen, sind ihre Gefährten: "Sie gelten als das Kopfkissen der Hirten. Es sind keine Schutzhunde, sondern Hütehunde", erzählt Dagmar Metzner.

Im vergangenen Jahr gab es nur zwei Würfe in Deutschland. Weltweit soll es nur rund 1000 Hunde geben. Wer den Bergamasker kennenlernen will, kann ihn Samstag um 9.45 Uhr an der Synagoge sehen. "Es werden ungefähr 20 Bergis sein und dann gehen wir durch die Stadt spazieren", so Metzner.

Weitere Infos zum Zucht-Jubiläum: bergamasker-hirtenhund.info