Das gibt's ab heute im Elbepark zu sehen

Dresden - Über 250 DDR-Werbefiguren des Dresdner Sammlers Torsten Meisel (60) sind ab Freitag im ElbePark zu sehen. Bis 2. Mai erinnern Minol-Pirol, Fewa-Johanna, Messemännchen & Co. an DDR-Betriebe, Institutionen und Konsumgüter.

Torsten Meisel (60) zeigt im ElbePark seinen jüngsten Neuzugang: das Maskottchen der Herkuleskeule. © Eric Münch

"Es ist eine Auswahl aus meiner Sammlung, die über 900 Figuren umfasst", so Meisel.

Der jüngste Zuwachs in den Vitrinen: das Maskottchen des 1961 gegründeten Dresdner Kabaretts "Die Herkuleskeule", der Steinzeitmann Herkules mit großer Keule, aus Holz gedrechselt und mit Filz "behaart".

"Ihn hat mir das Kabarett erst gestern überlassen", freut sich Meisel - und hofft auf weitere alte Figuren. Denn seine Präsentation soll keine Eintagsfliege sein.