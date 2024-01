Demo-Tag in Dresden im Ticker: Protestmarsch gegen rechts zieht durch die Stadt

Dresden - Deutschlandweit gehen Menschen gegen die AfD auf die Straße. In Dresden ruft das Bündnis "Zusammen gegen Rechts!" zur Demo auf. Mehrere tausend Menschen sind dem Aufruf gefolgt. Zuvor trafen sich die "Freien Sachsen" zu einer Kundgebung in der Altstadt. TAG24 hält Euch im Ticker auf dem Laufenden.

Zuvor trafen sich Anhänger der "Freien Sachsen" am Altmarkt gegen 11 Uhr. Unter dem Motto "Denkmalzerstörer Hilbert stoppen - für eine würdige Erinnerung an die Opfer des Bombenterrors" rief die Gruppierung zur Kundgebung mit anschließendem Protestzug auf. Rund hundert Menschen folgten dem Aufruf. Es blieb friedlich.

Los ging es um 14 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Schlossplatz, anschließend zogen die Teilnehmer in einem Protestzug durch die Innenstadt.

Tausende Menschen sind am heutigen Sonntag in der Dresdner Innenstadt zusammengekommen, um gegen rechts zu demonstrieren.

Der Protestzug gegen rechts ist am Goldenen Reiter eingetroffen. Nun findet die Abschlusskundgebung mit tausenden Teilnehmern statt.

Via X schreiben die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), dass die Linien 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 62, 68 betroffen sind. Sie werden umgeleitet.

Anschließend ging es langsam in Richtung Postplatz.

Unter Musik des "King of Pop" Michael Jackson (†50) formierte sich der Demozug.

Osman vom Sächsischen Flüchtlingsrat sprach auf der Bühne die "Correctiv"-Recherche an, die ein Treffen von Rechtsextremen und AfD-Funktionären aufdeckte.

"Das kann doch nicht wahr sein. Wir wären gerne geschockt und erschüttert. Das ist ja unglaublich, hätten wir am liebsten gerufen. Aber leider sind wir nicht mal ansatzweise schockiert. Nicht nur, weil so etwas von der AfD und Teilen der Union schon lange ganz offen gesagt wird. Sondern auch, weil die Bundesregierung schon lange einen ganz ähnlichen Kurs fährt", so Osman.