Radeberger Biertheater trägt Trauer: Mundart-Star Holger Blum mit 58 Jahren gestorben

Dresden/Freital - Das Volkstheater trägt Schwarz, das Radeberger Biertheater steht unter Schock. Dresdens beliebtester Mundart-Komödiant ist tot. Am Freitag verstarb Holger Blum im Alter von 58 Jahren in Freital. "Blumi" spielte vor und hinter den Kulissen des Biertheaters die "Hauptrolle" - als Darsteller, Publikumsliebling, Autor, Regisseur, gute Seele.

Kaum war Holger Blum nach seinem Schlaganfall wieder auf dem Damm, schrieb er neue Stücke. © Petra Hornig

Der gelernte Lackierer und Fachverkäufer führte bis zur Jahrtausendwende einen Obst- und Gemüsehandel mit 14 Angestellten. Mit dem Comedy-Duo "Die Bierhähne" startete er seine Bühnen-Karriere - was 2002 als Warm-up fürs Biertheater geplant war, wurde ein Hit auf allen Volksfestbühnen. Bierhahn Blumi konnte ein Bierglas im Ganzen in den Schlund stecken und auf ex austrinken.

Doch das ist lange her - Blum entwickelte sich im Biertheater zum ernstzunehmenden Darsteller, arbeitete an seiner Stimmbildung, schrieb eigene Stücke ("Der Schwipsbogen", "Aber bitte mit Sahne"), brillierte im Soloprogramm, hielt das Ensemble zusammen. Immer mit Humor und immer mit dem ganzen Herzen.

"Ich kann es noch gar nicht fassen, dass Blumi nicht mehr da ist. Ich habe keine Worte für den Verlust", trauert "Bierhahn"-Kollege Hans-Jörg Hombsch (62). Auch Biertheater-Gründer Peter Siebecke (75) und Regisseur Alexander Siebecke (50) ringen um Fassung: "Wir trauern um einen liebenswerten, kreativen Menschen. Wir können noch gar nicht ermessen, was der Verlust für uns bedeutet." Ende 2019 hatte Blum bereits einen Schlaganfall erlitten, sich aber wieder ins Leben und auf die Bühne gekämpft.

Die heutige Vorstellung "Man(n) lernt nie aus, wenn's bei Neumanns 2x klingelt" wurde abgesagt. Blumi hätte die Hauptrolle des Familienvaters Neumann gespielt, hatte das Buch dazu geschrieben und Regie geführt. Nun hat sich für ihn der letzte Vorhang geschlossen.