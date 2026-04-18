Der Frühling grüßt mit Sonnenschein - Tipps für den perfekten Samstag
Dresden - Der Wetterfrosch sagt herrlichen Sonnenschein voraus und die Temperaturen können sogar an den 20 Grad kratzen. Wenn das mal kein Grund dafür ist, etwas zu unternehmen, oder? Wer noch die ein oder andere Anregung sucht, ist hier genau richtig. Denn die TAG24-Redaktion hält für Euch diese Tipps parat, mit denen Ihr Euren Samstag in Dresden und Umgebung perfekt machen könnt.
Lange Nacht der Theater
Dresden - Am Sonnabend lädt die 12. Dresdner Lange Nacht der Theater dazu ein, die kleinen und großen Bühnen der Stadt kennenzulernen. Zwischen 16 und 23 Uhr öffnen 25 kommunale, private und staatliche Theater und bieten im 30-Minuten-Takt einen Einblick in ihr aktuelles Programm. Mit nur einem Ticket können mehrere Kultureinrichtungen besucht werden. Zwischen den Aufführungen wird vielerorts ein Catering für das leibliche Wohl angeboten. Tickets (17/10 Euro) gibt's mit etwas Glück noch an der Abendkasse. Infos unter: lange-nacht-der-dresdner-theater.de
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Meißner Elbeflohmarkt
Meißen - Sachsenmärkte präsentiert am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr auf dem Elbeparkplatz (Hochuferstr./Ecke Elbberg) einen der schönsten Flohmärkte überhaupt. Der Markt liegt direkt an der Elbe, unterhalb der Albrechtsburg. Dieses wunderbare Ambiente, dazu viele Cafés und Restaurants - hier kommen Trödelliebhaber aus der ganzen Region auf ihre Kosten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eintritt frei. Infos unter: sachsenmaerkte.de
Weinmesse
Dresden - Die "Baden-Württemberg Classics 2026" finden am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, im Internationalen Congress Center (Ostra-Ufer 2) statt. Hier erlebt Ihr die Welt des Weins, der Sekte und Destillate aus dem Südwesten Deutschlands. Alle Kostproben der Badischen und Württembergischen Weinbaubetriebe sind kostenfrei. Eintritt: 20 Euro. Infos unter: bwclassics.de
Wie geht's? Eine Sonderausstellung über mentale Gesundheit
Dresden - Es ist eine Frage, die wir so gut wie jeden Tag bekommen. "Wie geht's?" Doch wie oft beantworten wie diese mit einem einfachen "Gut", obwohl es uns in Wahrheit gar nicht so gut geht? Mentale Gesundheit ist heutzutage wichtiger denn je, doch für viele ist sie immer noch ein Tabuthema. Das Hygiene-Museum in Dresden lädt mit einer Sonderausstellung dazu ein, sich mit der eigenen Gesundheit zu beschäftigen, und wer weiß, vielleicht hilft sie einem zu verstehen, was wirklich in einem selbst vorgeht. Weitere Infos unter dhmd.de.
Der heilige Gral von Dresden - Eine Schnitzeljagd
Dresden - In den Katakomben der Frauenkirche ist ein mysteriöser, alter Brief aufgetaucht. Die Schrift verspricht einen heiligen Gral, doch um diesen zu finden, muss zunächst ein großes Rätsel gelöst werden. Das ist die Hintergrundgeschichte der Schnitzeljagd nach dem heiligen Gral quer durch die Dresdner Altstadt. Die zweistündige Tour (Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 13 Uhr) hält jedoch neben allerlei Rätselspaß auch die ein oder andere spannende Information zu Dresdens bekanntesten Bauwerken und ihrer Geschichte für Euch bereit. Tickets und Termine findet Ihr unter raffael-tours.de.
Abi fertig - und jetzt?
Dresden - In Sachsen stehen erneut die Abiturprüfungen an und bis Anfang Juni rauchen also die Köpfe über den Klausuren, die als letzte Hürde zwischen den Gymnasiasten und der "freien Welt" stehen. Zwölf beziehungsweise 13 Jahre Schule sind eine lange Zeit, doch was kommt danach? Für einige ist diese Frage schon lange geklärt, andere haben sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht, wie es nach der Schulzeit weitergehen soll. Für all diejenigen, die sich noch unsicher sind, bietet die bildungsdoc® academy Dresden einen kleinen Orientierungstag an. Einen Termin könnt Ihr unter bildungsdoc.de buchen.
Die TAG24-Redaktion wünscht allen Abiturienten und Abiturientinnen viel Erfolg bei den anstehenden Prüfungen!
Zu Besuch in der Villa Sonnenschein
Dresden - Wen es trotz der milden Temperaturen und Sonnenschein eher nach drinnen zieht, der findet sicherlich noch im Saal der Comödie Dresden einen Platz. Am Samstag und Sonntag je ab 15 Uhr sind hier Lacher garantiert, denn die Bewohner und Mitarbeiter der Seniorenresidenz "Villa Sonnenschein" geraten mächtig aneinander und das aus gutem Grund! Getreu dem Motto "Sex & Crime im Altersheim" zaubern die Darsteller den Zuschauern über 2,5 Stunden hinweg sicherlich das ein oder andere Lächeln ins Gesicht. Tickets gibt es unter comoedie-dresden.de.
Die TAG24-Redaktion wünscht Euch einen traumhaften Samstag und einen guten Start ins Wochenende!
Titelfoto: Fotomontage: © Foto : Holm Helis, Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa, Comödie Dresden,