18.04.2026 06:49 Der Frühling grüßt mit Sonnenschein - Tipps für den perfekten Samstag

Am Samstag knackt der Sonnenschein mancherorts sogar die 20-Grad-Marke. Für diejenigen, die noch nichts vorhaben, sind hier Tipps für Dresden und Umgebung.

Von Dana Peter, Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Der Wetterfrosch sagt herrlichen Sonnenschein voraus und die Temperaturen können sogar an den 20 Grad kratzen. Wenn das mal kein Grund dafür ist, etwas zu unternehmen, oder? Wer noch die ein oder andere Anregung sucht, ist hier genau richtig. Denn die TAG24-Redaktion hält für Euch diese Tipps parat, mit denen Ihr Euren Samstag in Dresden und Umgebung perfekt machen könnt.

Lange Nacht der Theater

Dresden - Am Sonnabend lädt die 12. Dresdner Lange Nacht der Theater dazu ein, die kleinen und großen Bühnen der Stadt kennenzulernen. Zwischen 16 und 23 Uhr öffnen 25 kommunale, private und staatliche Theater und bieten im 30-Minuten-Takt einen Einblick in ihr aktuelles Programm. Mit nur einem Ticket können mehrere Kultureinrichtungen besucht werden. Zwischen den Aufführungen wird vielerorts ein Catering für das leibliche Wohl angeboten. Tickets (17/10 Euro) gibt's mit etwas Glück noch an der Abendkasse. Infos unter: lange-nacht-der-dresdner-theater.de

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Anlässlich der Langen Nacht der Theater öffnen Schauspielhaus, Semperoper und Co. ihre Pforten und stellen kleine Auszüge aus verschiedenen Stücken vor. Wer noch Tickets braucht, sollte jetzt schnell sein, denn sie sind schnell vergriffen! (Archivfoto) © © Foto : Holm Helis

Meißner Elbeflohmarkt

Meißen - Sachsenmärkte präsentiert am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr auf dem Elbeparkplatz (Hochuferstr./Ecke Elbberg) einen der schönsten Flohmärkte überhaupt. Der Markt liegt direkt an der Elbe, unterhalb der Albrechtsburg. Dieses wunderbare Ambiente, dazu viele Cafés und Restaurants - hier kommen Trödelliebhaber aus der ganzen Region auf ihre Kosten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eintritt frei. Infos unter: sachsenmaerkte.de

Flohmärkte finden in und um Dresden regelmäßig statt. Am Samstag laden die Sachsenmärkte auf den Elbeparkplatz in Meißen ein. (Symbolfoto) © Thomas Türpe

Weinmesse

Dresden - Die "Baden-Württemberg Classics 2026" finden am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, im Internationalen Congress Center (Ostra-Ufer 2) statt. Hier erlebt Ihr die Welt des Weins, der Sekte und Destillate aus dem Südwesten Deutschlands. Alle Kostproben der Badischen und Württembergischen Weinbaubetriebe sind kostenfrei. Eintritt: 20 Euro. Infos unter: bwclassics.de

Zu einem Vino sagt man nie no - oder? © Holm Helis

Wie geht's? Eine Sonderausstellung über mentale Gesundheit

Dresden - Es ist eine Frage, die wir so gut wie jeden Tag bekommen. "Wie geht's?" Doch wie oft beantworten wie diese mit einem einfachen "Gut", obwohl es uns in Wahrheit gar nicht so gut geht? Mentale Gesundheit ist heutzutage wichtiger denn je, doch für viele ist sie immer noch ein Tabuthema. Das Hygiene-Museum in Dresden lädt mit einer Sonderausstellung dazu ein, sich mit der eigenen Gesundheit zu beschäftigen, und wer weiß, vielleicht hilft sie einem zu verstehen, was wirklich in einem selbst vorgeht. Weitere Infos unter dhmd.de.

Wie oft haben wir schon unser Gegenüber und uns selbst angelogen, indem wir gesagt haben, dass alles gut ist? Es wird Zeit, dass wir uns mit unserer mentalen Gesundheit auseinandersetzen. (Symbolfoto) © 123rf/ gorgev

Der heilige Gral von Dresden - Eine Schnitzeljagd

Dresden - In den Katakomben der Frauenkirche ist ein mysteriöser, alter Brief aufgetaucht. Die Schrift verspricht einen heiligen Gral, doch um diesen zu finden, muss zunächst ein großes Rätsel gelöst werden. Das ist die Hintergrundgeschichte der Schnitzeljagd nach dem heiligen Gral quer durch die Dresdner Altstadt. Die zweistündige Tour (Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 13 Uhr) hält jedoch neben allerlei Rätselspaß auch die ein oder andere spannende Information zu Dresdens bekanntesten Bauwerken und ihrer Geschichte für Euch bereit. Tickets und Termine findet Ihr unter raffael-tours.de.

Könnt Ihr alle Rätsel lösen und den heiligen Gral von Dresden finden? (Symbolfoto) © 123rf/megaflopp

Abi fertig - und jetzt?

Dresden - In Sachsen stehen erneut die Abiturprüfungen an und bis Anfang Juni rauchen also die Köpfe über den Klausuren, die als letzte Hürde zwischen den Gymnasiasten und der "freien Welt" stehen. Zwölf beziehungsweise 13 Jahre Schule sind eine lange Zeit, doch was kommt danach? Für einige ist diese Frage schon lange geklärt, andere haben sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht, wie es nach der Schulzeit weitergehen soll. Für all diejenigen, die sich noch unsicher sind, bietet die bildungsdoc® academy Dresden einen kleinen Orientierungstag an. Einen Termin könnt Ihr unter bildungsdoc.de buchen. Die TAG24-Redaktion wünscht allen Abiturienten und Abiturientinnen viel Erfolg bei den anstehenden Prüfungen!

Über mehrere Stunden hinweg müssen die Schüler und Schülerinnen der Abschlussklassen in den kommenden Wochen höchste Konzentration aufrechterhalten. Doch was kommt nach der letzten Abi-Prüfung? (Archivfoto) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Zu Besuch in der Villa Sonnenschein

Schon bald füllt sich der Zahl mit Dutzenden Gästen, die dem Schauspiel in der Villa Sonnenschein beiwohnen möchten - werdet Ihr ein Teil davon sein? (Archivfoto) © Comödie Dresden