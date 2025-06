Der Horror nach dem Terror: "You came, you saw - ein No Escape Room" im Kleinen Haus

Groteske Zerrbilder im "No Escape Room" (v.l.): Sarah Schmidt, Philipp Lux, Lukas Vogelsang und Philipp Grimm. © Sebastian Hoppe

Der Brandanschlag in Mölln 1992, der Amoklauf in Hanau 2020 oder die Mordserie des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) - das und mehr bildet den Hintergrund der Inszenierung "You came, you saw - ein No Escape Room".

Dabei beschäftigt Güvendiren sich mit dem Horror nach den Bluttaten: Weggucken, Kleinreden, Kriminalisierung der Opfer zulasten der Angehörigen. Den Unwillen der Öffentlichkeit, sich mit der Gewalt auseinanderzusetzen, überträgt Güvendiren mit der Prämisse der Horrorfilm-Reihe "Saw" direkt in den Theatersaal.

Dort kettet der als Clown maskierte Jigsaw-Killer Menschen in einem Keller an, um sie mit ihren Verfehlungen zu konfrontieren.

Hier spricht "Jigsaw" als Projektion zu den Zuschauern: Es sei ein Spiel, keine Falle, jeder könne jederzeit gehen. Aus dem Off referiert er Fakten.