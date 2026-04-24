Deutschlandflaggen vor Schulen? Für SPD unter dieser Bedingung denkbar

701 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Für die SPD sind Deutschlandflaggen vor Schulen denkbar, wenn diese nicht dauerhaft wehen.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Könnten vor Schulen in Dresden schwarz-rot-goldene Flaggen wehen? CDU, FDP und Freie Bürger wollen das prüfen lassen. Sogar die SPD kann sich dafür erwärmen - unter einer Bedingung.

Die schwarz-rot-goldene Deutschlandfahne gilt als Symbol für Freiheit und Demokratie.
Die schwarz-rot-goldene Deutschlandfahne gilt als Symbol für Freiheit und Demokratie.  © 123RF/sjmphotography

In einem Ersetzungsantrag fordern sie an oberster Stelle: OB Dirk Hilbert (54, FDP) solle die "Demokratiepädagogik" ausbauen.

Etwa Schülervertretungen stärken oder Schulen "mit herausragender demokratischer Schulkultur" ein Demokratie-Siegel verleihen.

"Demokratie entsteht nicht durch den Stoff am Mast, sondern durch demokratische Beteiligung und Bildung", erklärt SPD-Fraktionschefin Dana Frohwieser (49). Es brauche "echtes Engagement", keine Symbolpolitik.

Dresden: Gift-Vorfall nur schwer zu lösen: Ein Kommentar
Dresden Gift-Vorfall nur schwer zu lösen: Ein Kommentar

Ganz abgeneigt ist die SPD der Flaggen-Idee trotzdem nicht.

SPD-Fraktionschefin Dana Frohwieser (49).
SPD-Fraktionschefin Dana Frohwieser (49).  © Thomas Türpe
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

"Wir wollen aber keine Dauerbeflaggung, nur das Hissen zu besonderen Anlässen", betont Frohwieser.

Ein praktisches - und teures - Problem bleibt: An 134 (von 149) Dresdner Schulen müssten erst einmal Fahnenmaste oder Wandhalterungen nachgerüstet werden.

Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe, 123RF/sjmphotography

Mehr zum Thema Dresden: