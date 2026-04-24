Deutschlandflaggen vor Schulen? Für SPD unter dieser Bedingung denkbar

Dresden - Könnten vor Schulen in Dresden schwarz-rot-goldene Flaggen wehen? CDU, FDP und Freie Bürger wollen das prüfen lassen. Sogar die SPD kann sich dafür erwärmen - unter einer Bedingung.

Die schwarz-rot-goldene Deutschlandfahne gilt als Symbol für Freiheit und Demokratie. © 123RF/sjmphotography

In einem Ersetzungsantrag fordern sie an oberster Stelle: OB Dirk Hilbert (54, FDP) solle die "Demokratiepädagogik" ausbauen.

Etwa Schülervertretungen stärken oder Schulen "mit herausragender demokratischer Schulkultur" ein Demokratie-Siegel verleihen.

"Demokratie entsteht nicht durch den Stoff am Mast, sondern durch demokratische Beteiligung und Bildung", erklärt SPD-Fraktionschefin Dana Frohwieser (49). Es brauche "echtes Engagement", keine Symbolpolitik.

Ganz abgeneigt ist die SPD der Flaggen-Idee trotzdem nicht.