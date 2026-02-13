Dickes Lob von PETA: Dresdner Veterinäramt ist das Beste seiner Art

Dresden - In der Hotline des Dresdner Veterinäramts fühlen sich Tierschützer pudelwohl: Die Tierrechtsorganisation PETA hat die hiesige Tierarztbehörde zur Besten ihrer Art 2025 gekürt. Nach eigener Aussage übermittelt PETA monatlich Hunderte Fälle deutschlandweit und hat damit die Arbeit der Kommunen bestens im Blick.

Dank des schnellen Eingreifens des Dresdner Veterinäramtes konnten Tauben und ihre Jungtiere am Blauen Wunder vor dem Tod bewahrt werden. (Symbolfoto) © imago/imagebroker

Die Dresdner Kollegen stechen dabei heraus, wie PETA mitteilte. Im Mai 2025 beispielsweise hatten sich Unbekannte gemeldet, weil Taubennetze am Blauen Wunder angebracht worden waren.

Allerdings ohne zu erkennen, dass sich dahinter noch Vögel samt Jungtieren befanden. Das Dresdner Veterinäramt, zuständig für das Tierschutzgesetz, schritt nach einer PETA-Aufforderung umgehend ein.

"Wir sind sehr erleichtert, dass dank aufmerksamer Tierfreunde und der entschlossenen Reaktion des Veterinäramts Dresden der Tod weiterer Tiere verhindert werden konnte", so Referentin Lisa Redegeld.