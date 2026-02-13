Alarmierende Zahlen! Mitarbeiter des Jugendamtes werden immer öfter attackiert

Dresden - Brennpunkt Jugendamt! Zahlen zeigen, dass jährlich Dutzende Stadtmitarbeiter zum Opfer körperlicher Angriffe werden. Ganz besonders im Jugendamt arbeitet es sich gefährlich, weil Kinder Angestellte schlagen und treten. Das Problem hat sich in den vergangenen Jahren verschärft.

53 Angriffe wurden 2025 auf Mitarbeiter des Jugendamts verübt. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Nach Stadtangaben wurden voriges Jahr 53 Angriffe auf Mitarbeiter des Jugendamts verübt. Insgesamt gab es 56 Angriffe auf Stadtangestellte, fast alle Übergriffe passieren also im Jugendamt - und das schon seit Jahren.

Brisant: Gegenüber 2024 stieg die Anzahl der Fälle um über 66 Prozent! Damals wurden "nur" 32 Übergriffe gemeldet.

"Ein Großteil der körperlichen Übergriffe geht dabei von Kindern aus, die sich in Obhut befinden, etwa in Form von Schlägen oder Tritten", schreibt die Stadt auf TAG24-Anfrage. In einzelnen Fällen würden Eltern übergriffig.

An zwei Standorten - am Hauptsitz an der Enderstraße und an der Teplitzer Straße - ist Security eingesetzt, an anderen Standorten gibt es Zugangskontrollen.