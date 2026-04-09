Die AfD wäre jedenfalls dafür: Atomkraft in Sachsen - Chance oder Griff in die Mottenkiste?

Dresden - In Krisenzeiten greift man schon mal auf längst verworfene Ideen zurück, ganz gleich, ob sie sich bewährt haben oder nicht. In Sachsen will jetzt die AfD mit Atomkraft zurück in die Zukunft.

Deutschland sucht derzeit nach einer atomaren Endlagerstätte. Auch Areale in der Oberlausitz und im Erzgebirge stehen zur Disposition. © imago/photothek

In Deutschland hatte die Bundesregierung unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 den Atomausstieg beschlossen.

Die letzten drei Reaktoren wurden 2023 abgeschaltet. Jetzt soll der Freistaat die Kernforschung wieder fördern, fordert der Antrag "Raus aus dem Dornröschenschlaf - Sachsens Expertise in der Kernforschung stärken", den die AfD-Fraktion Anfang des Monats eingereicht hatte.

Die kerntechnische Expertise in Sachsen solle nicht nur gehalten, sondern auch wieder ausgebaut werden, heißt es darin.

Tatsächlich waren im Zentralinstitut für Kernforschung in Dresden-Rossendorf bis 1991 insgesamt drei Forschungsreaktoren in Betrieb. Ein weiterer wird seit 2005 an der TU Dresden betrieben. Er war der letzte, der in Deutschland eine Betriebsgenehmigung erhielt.