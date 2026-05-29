Pillnitz feiert ein Wochenende im Zeichen des Gartens

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Samstag und Sonntag lockt das eintrittsfreie 18. Pillnitzer Gartenwochenende auf die Maillebahn von Schloss Pillnitz.

Von Katrin Koch

Dresden - Gartenfreunde dürfen dieses Event nicht verpassen: Samstag und Sonntag (10–17 Uhr) lockt das eintrittsfreie 18. Pillnitzer Gartenwochenende auf die Maillebahn von Schloss Pillnitz.

Der Gartenmarkt findet an der Maillebahn hinter der Schlossanlage statt.
Der Gartenmarkt findet an der Maillebahn hinter der Schlossanlage statt.  © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB

An rund 50 Ständen werden Pflanzenraritäten, Gartentechnik und Gartendekoration angeboten.

Von heimischen Gehölzen und Stauden über mediterrane Pflanzen und Kakteen bis hin zu Rosen, Tomaten und ausgefallenen Kräutern werden Hobbygärtner fündig.

Am Infostand der Sächsischen Gartenakademie gibt es halbstündige Workshops und Vorträge.

Beim Pflanzenkauf werden Hobbygärtner kompetent beraten.
Beim Pflanzenkauf werden Hobbygärtner kompetent beraten.  © Sylvio Dittrich
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"Ohne Torf und trotzdem grün - nachhaltig gärtnern" (Sa., 11.30 Uhr; So., 13 Uhr), "Mein naturnaher Garten. Mein Weg zur Plakette" (Sa., 12.30 Uhr; So., 14 Uhr) und "Die Kunst des richtigen Gießens" (Sa., 13.30; So., 15 Uhr).

Titelfoto: Montage: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB, Sylvio Dittrich

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