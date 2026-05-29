Pillnitz feiert ein Wochenende im Zeichen des Gartens
Dresden - Gartenfreunde dürfen dieses Event nicht verpassen: Samstag und Sonntag (10–17 Uhr) lockt das eintrittsfreie 18. Pillnitzer Gartenwochenende auf die Maillebahn von Schloss Pillnitz.
An rund 50 Ständen werden Pflanzenraritäten, Gartentechnik und Gartendekoration angeboten.
Von heimischen Gehölzen und Stauden über mediterrane Pflanzen und Kakteen bis hin zu Rosen, Tomaten und ausgefallenen Kräutern werden Hobbygärtner fündig.
Am Infostand der Sächsischen Gartenakademie gibt es halbstündige Workshops und Vorträge.
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"Ohne Torf und trotzdem grün - nachhaltig gärtnern" (Sa., 11.30 Uhr; So., 13 Uhr), "Mein naturnaher Garten. Mein Weg zur Plakette" (Sa., 12.30 Uhr; So., 14 Uhr) und "Die Kunst des richtigen Gießens" (Sa., 13.30; So., 15 Uhr).
Titelfoto: Montage: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB, Sylvio Dittrich