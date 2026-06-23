Die Fahrradfahrer sind los! Diese Straßen sind am Wochenende in Dresden dicht

Dresden - Alle Jahre wieder versammeln sich Fahrradfahrer in Dresden , um gemeinsam eine Tour durch die Stadt im Elbtal zu machen. In diesem Jahr findet das SZ-Fahrradfest zum 30. Mal statt - ein Grund zum Feiern! Nicht jedoch, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, denn am kommenden Wochenende müssen sich die Vierradfahrer auf ein paar Straßensperrungen einstellen.

Mehrere Hundert Teilnehmer werden beim 30. SZ-Fahrradfest erwartet. Autofahrer müssen sich auf einige Umwege einstellen. (Archivbild) © Ove Landgraf

Das Fahrradfest startet am kommenden Sonntag, dem 28. Juni. Die Straßensperrungen in der Dresdner Innenstadt treten allerdings schon einen Tag zuvor, am Samstag, in Kraft.

Wie die Stadt Dresden in einer Pressemitteilung erklärt, finden an jenem Samstag um 12 Uhr mittags bereits die Aufbauarbeiten am Start-/Zielbereich statt.

Aus diesem Grund wird das Ostra-Ufer, die Weißeritzstraße und die Pieschener Allee bereits am 27. Juni gesperrt. Am Veranstaltungstag selbst werden die Dresdner Straßen lediglich kurzfristig für den Straßenverkehr gesperrt.