Die Fahrradfahrer sind los! Diese Straßen sind am Wochenende in Dresden dicht
Dresden - Alle Jahre wieder versammeln sich Fahrradfahrer in Dresden, um gemeinsam eine Tour durch die Stadt im Elbtal zu machen. In diesem Jahr findet das SZ-Fahrradfest zum 30. Mal statt - ein Grund zum Feiern! Nicht jedoch, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, denn am kommenden Wochenende müssen sich die Vierradfahrer auf ein paar Straßensperrungen einstellen.
Das Fahrradfest startet am kommenden Sonntag, dem 28. Juni. Die Straßensperrungen in der Dresdner Innenstadt treten allerdings schon einen Tag zuvor, am Samstag, in Kraft.
Wie die Stadt Dresden in einer Pressemitteilung erklärt, finden an jenem Samstag um 12 Uhr mittags bereits die Aufbauarbeiten am Start-/Zielbereich statt.
Aus diesem Grund wird das Ostra-Ufer, die Weißeritzstraße und die Pieschener Allee bereits am 27. Juni gesperrt. Am Veranstaltungstag selbst werden die Dresdner Straßen lediglich kurzfristig für den Straßenverkehr gesperrt.
Auch Fahrradfahrer, die nicht am Fahrradfest teilnehmen, müssen sich auf ein paar wenige Einschränkungen einstellen. Denn der Elberadweg in Höhe der Pieschener Allee wird in der Zeit des Starts für den Querverkehr ebenfalls gesperrt.
Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer, am kommenden Wochenende besondere Rücksicht auf andere zu nehmen.
Titelfoto: Ove Landgraf