23.06.2026 13:37 Chip-Gigant feiert seine neue Drachen-Tram: Doch eine Sache trübt die Stimmung

ESMC hat seine neue Tram vorgestellt. Während die Bahn im Stadtnetz rollt, steckt die Schienenverlängerung zu den Chipfabriken noch immer in der Planung.

Von Benjamin Schön

Dresden - ESMC hat jetzt eine eigene schicke Straßenbahn. Das Problem an der schönen neuen Tram: Sie fährt vorerst überall in Dresden, nur nicht dorthin, wo sie eigentlich dringend gebraucht wird – zur Fabrik des Chip-Giganten.

Mit Konfetti und jeder Menge Zuschauern wurde die Bahn vorgestellt. © Petra Hornig Am Dienstag fuhr der gold-schwarze Zug mit einem riesigen Drachen-Motiv erstmals durch die Stadt. Die auffällige Bahn ist eine rollende Werbefläche für den taiwanesischen Halbleiter-Hersteller, der sich im Dresdner Norden ansiedelt. Zur Einweihung fuhr "Tramfluencer" Maik Zeuge die Bahn. Doch während ESMC mittlerweile eine eigene Bahn hat, mangelt es noch immer an einer Haltestelle vor den Toren der eigenen Fabrik. Die Straßenbahnlinie 8 soll zwar über die Endhaltestelle Hellerau (Kiefernweg) hinaus verlängert werden, doch das Projekt zieht sich schon eine ganze Weile.

Klement Ruey-Sheng (l.), Taipeh-Vertretung Deutschland, im Gespräch über die neue Bahn mit ESMC-Chef Dr. Christian Koitzsch (M.) und DVB-Mobilitätsvorstand Andreas Hemmersbach. © Petra Hornig

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Wie geht es mit der Linie 8 weiter?

Die favorisierte Variante sah eine Verlängerung der Gleise ab Hellerau über den Vorerlenweg und den südlichen Teil der Rähnitzer Allee bis zur Wilschdorfer Landstraße vor. Über die sollten die Bahnen direkt bis zum Werkstor von Global Foundries fahren. Doch weil mögliche Erweiterungsflächen von den Vibrationen der Straßenbahn betroffen sein könnten, äußerten die Chipunternehmen ihre Sorgen. Die Planer mussten noch mal ran und tüfteln jetzt an einer abgespeckten Variante. Die sieht zwar weiterhin die Verlängerung bis zur Wilschdorfer Landstraße vor. Statt bis zu Global Foundries sollen die Bahnen aber nur noch bis zur Einmündung der Knappsdorfer Straße fahren. Anders als bei den bisher favorisierten Optionen steuern die Bahnen dabei keine der Chipfabriken mehr direkt an. Ursprünglich wurde als Fertigstellung mit 2028 gerechnet. Das Datum dürfte wohl mittlerweile kaum noch machbar sein. Die Vorplanung soll Ende 2026 abgeschlossen sein, anschließend entscheidet der Stadtrat über die Vorzugsvariante. Und was sagt eigentlich der Chip-Riese zur aktuellen Situation und den Verzögerungen? ESMC-Chef Dr. Christian Koitzsch (50) erklärte, es sei nicht Aufgabe eines Unternehmens, die Infrastruktur der öffentlichen Hand zu übernehmen.

Die ersten Fahrgäste waren Schülerinnen und Schüler der internationalen Schule sowie geladene Gäste und ESMC-Mitarbeiter. © Petra Hornig

Tramfluencer Maik Zeuge war von der Bahn begeistert. Er hatte seine Follower an die Augustusbrücke eingeladen, sodass die sich selbst ein Bild machen konnten. © Petra Hornig

ESMC-Chef Koitzsch: "Deutschlands schönste Straßenbahn"