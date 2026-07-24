Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Fleißige Hände werkeln für die Schlössernacht

Dresden - Die Vorbereitungen für die 16. Dresdner Schlössernacht am Samstag mit rund 200 Künstlern laufen seit Mittwoch auf Hochtouren.

Franz Schwarz (29, l.) und Peter Acs (45) von SAM Production verteilen das Technik-Equipment auf die Veranstaltungsorte. © Norbert Neumann

Rund 170 Profis haben vier Tage alle Hände voll zu tun, um zwischen den drei Schlössern unter anderem 15 Bühnen aufzubauen, sechs Kilometer Wege zu illuminieren, 150 Lautsprecher und 1200 Scheinwerfer zu installieren.

"Wir müssen den Aufbau sowohl effizient organisieren als auch auf die geschützten Parks und Schlossanlagen achten", erklärt Projektleiter Christian Saß, der für Veranstalter First Class Concept den Aufbau koordiniert.

Vom Zentrallager, liebevoll "Adlerhorst" genannt, verteilen 40 Techniker (SAM Production) rund 40 Tonnen Material auf dem Gelände, verlegen rund 15 Kilometer Kabel.

Auf der Packliste stehen Mikrofonstative, DJ-Boxen, 120 Schuko-Dreifachverteiler, Planen für den Regenschutz, Erste-Hilfe-Sets, Teppichreste zum Unterlegen, Spanngurte, Klappleitern oder Klebeband ...