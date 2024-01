"Ptači kwas": Die Lausitz feiert Vogelhochzeit

Bautzen/Cottbus - In der Lausitz wird wieder Vogelhochzeit - "Ptači kwas" - gefeiert! Mit dem alten Brauch laden die Vögel um den 25. Januar die Menschen zum Dank für die Winterfütterung zu ihrem Hochzeitsfest ein.

Bei der Vogelhochzeit sind die Kinder in der Lausitz angezogen wie "kleine Erwachsene". © dpa/Sebastian Kahnert

Dabei werden die Kinder so edel ausstaffiert wie erwachsene Paare.

Nicht fehlen darf der "Braška", der Hochzeitsbitter. Zu essen gibt es Süßes wie Teigvögel, Vogelnester, Baiservögel.

Das Sorbische Nationalensemble bringt aus diesem Anlass zwei Neuinszenierungen auf die Bühne. Das Stück "Zwischen den Welten" für Erwachsene wird am Samstag in Cottbus in niedersorbischer Sprache uraufgeführt.