10.05.2023 18:19 556 Die Rudersaison ist eröffnet! Erste Gondel sticht in (Carola)See

Die Rudersaison auf dem Carolasee in Dresden ist eröffnet. Die ersten sieben Boote liegen schon im Wasser, die nächsten sieben landen am Donnerstag an.

Von Katrin Koch

Dresden - Ahoi! Die Rudersaison auf dem Carolasee ist eröffnet: Die ersten sieben Boote liegen schon im Wasser, die nächsten sieben landen am morgigen Donnerstag an. Mit einem Jahr Unterbrechung setzt Event-Profi René Girrbach (48) die über 120-jährige Gondeltradition im Großen Garten in Dresden fort. Auf dem Carolasee im Großen Garten in Dresden kann wieder gegondelt werden. Das haben auch Jana Sharon Constantin (33), Philipp Stabenow (36) Linus (5, l.) und Maximilian (6) bereits ausprobiert. © Thomas Türpe Girrbach, der auch die Lichterfahrten der Parkeisenbahn veranstaltet, hat einen deutlich fünfstelligen Betrag in die 14 Boote aus Glasfaserkunststoff gesteckt. Wer sie mietet, zahlt für einen Fünfsitzer neun, für einen Siebensitzer zwölf Euro je Stunde. Bis voraussichtlich August soll das alte Bootshaus abgerissen und danach durch ein Interims-Café ersetzt werden. "Dort möchte ich Eis, Kaffee und Kuchen anbieten", so Girrbach. Dresden Herkuleskeule: Birgit Schaller begeistert mit drittem Solo-Programm Langfristig soll an gleicher Stelle wieder ein Festbau entstehen, der eine ganzjährige Bewirtung zulässt. Zeitgleich arbeitet Girrbach an einem zweiten Park-Projekt. "Ich biete musikalische Sommernachtsfahrten mit der Parkeisenbahn an." Erster Termin: 23./24. Juni. "Entlang der Strecke gibt es an den Bahnhöfen vier kleine Konzerte mit Nachwuchsbands, und danach am Bahnhof Gläserne Manufaktur eine Party."

Tickets gibt's ab 39 Euro.

Titelfoto: Thomas Türpe