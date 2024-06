Diese Asylpolitik verfolgen die Parteien für Dresden

Die Kommunalwahlen in Dresden stehen vor der Tür. Am 9. Juni wollen gleich 15 Parteien und Bündnisse in den Stadtrat einziehen. TAG24

Von Hermann Tydecks, Lennart Zielke

Dresden - Am 9. Juni sind Kommunalwahlen! Gleich 15 Parteien und Bündnisse wollen in den Stadtrat einziehen. Was sagen sie zu den wichtigsten Dresdner Themen? Wir stellen in dieser Woche ihre Antworten (teils gekürzt) vor. TAG24 fragte: "Auch in Zukunft wird Dresden weitere Flüchtlinge aufnehmen. Für welche lokale Asylpolitik setzen sie sich ein und wie sollen die Flüchtlinge künftig untergebracht werden (Container, Wohnungen, Zelte etc.)?"

CDU, Volt, Team Zastrow

Vorübergehende Bleibe: In solchen Baucontainern kommen Flüchtlinge unter. © imago/Sylvio Dittrich CDU: "Die verfehlte Migrationspolitik der Bundesregierung macht so etwas wie eine lokale Asylpolitik unmöglich. Selbstverständlich wäre eine dezentrale Unterbringung und stärkere Unterstützung bei der Integration in den Arbeitsmarkt wichtig. Das ist aber nicht möglich, da wir durch die schiere Menge an Menschen unsere Integrations-Kapazitäten längst überschritten haben. Die Standards zur Unterbringung müssen an die Empfehlungen des Freistaats angepasst und so die Kosten deutlich gesenkt werden."

Volt: "In Dresden ist Einwanderung alltäglich und prägt seit jeher das Stadtbild. Volt Dresden befürwortet eine vorausschauende Migrationspolitik, um Einwanderung für alle menschenfreundlich und konfliktfrei zu gestalten. Integration muss inklusiv sein und sowohl Ankommende als auch 'Alteingesessene' mit einbeziehen. Wir möchten Hürden und Diskriminierung abbauen und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, um von Anfang an ein positives Bild der Stadtgesellschaft zu vermitteln." Team Zastrow: "Die Asyl-Unterbringung soll weiterhin wie bisher erfolgen: in Asylheimen, dezentral, in Containerwohnungen und notfalls auch in geeigneten Großzelten. Die deutsche Migrationspolitik ist gescheitert. Ohne selbst etwas ändern zu können, baden die Kommunen die Fehler von Angela Merkel & Co. aus. Alle sind an der Belastungsgrenze oder darüber und müssen mit dem oft gerechtfertigten Unmut der Bevölkerung umgehen."

SPD, Freie Sachsen, BSW, Freie Wähler

Bei der Stadtratswahl in Dresden stehen am 9. Juni 15 Parteien und Bündnisse auf dem Stimmzettel. © Robert Michael/dpa SPD: "Im Interesse aller muss Integration im Vordergrund stehen, wenn Menschen längere Zeit oder dauerhaft bei uns bleiben. Dresden leistet humanitäre Hilfe und braucht Arbeitskräfte. Die Unterbringung wollen wir möglichst dezentral organisieren. Notwendige Wohnheime sollten höchstens 65 Plätze haben und ausgeglichener über die Stadt verteilt werden." Freie Sachsen: "Die Freien Sachsen treten konsequent für die Abschiebung ausreisepflichtiger und krimineller Ausländer ein. Echte Kriegsflüchtlinge dürften lt. Dublin-Vereinbarung so gut wie gar nicht hier ankommen. Durch den Missbrauch des Asylrechts ist die Stadt Dresden schon längst an der Grenze der Belastbarkeit angekommen. Leider lässt sich dieses Thema auf kommunaler Ebene nur verwalten, jedoch nicht lösen. Die wichtigste Stellschraube vor Ort ist u. E. die schnellstmögliche Einführung der Bezahlkarte. Zudem sind wir bekannterweise gegen die Errichtung von Containerdörfern." BSW: "Der Belastung der Stadt durch die unverantwortliche Zuwanderungspolitik auf Bundesebene soll begegnet werden durch schnelle Integration der Zuwanderer. Hierbei muss das Hauptaugenmerk auf verpflichtende Bildungs- und Beschäftigungsangebote gelegt werden. Die Art der Unterbringung muss sich an ökonomischen Maßstäben messen lassen." Freie Wähler: "Aktuell werden alle Zuwanderer sehr gut, die meisten in eigenen Wohnungen, manche sogar in Hotels, untergebracht. In der Regel wird das aus Steuergeldern finanziert. Geld, dass dann an anderer Stelle fehlt. Wichtig wäre Integration durch Arbeit, damit diese Menschen selbst Wohnungen mieten können. Das findet bisher nur in Ausnahmefällen statt und muss zur Regel werden."

Die Linke, Piraten, Dissident:innen, AfD

Stadtratswahl in Dresden! Insgesamt stellen sich 903 Bewerberinnen und Bewerber auf zur Wahl. © Sebastian Gollnow/dpa Die Linke: "Für die Linke in Dresden gilt bei der Bereitstellung von Unterkünften für Geflüchtete der Grundsatz: Dezentral vor zentral. Die dezentrale Unterbringung in Wohnungen soll dabei in erster Linie besonders schutzbedürftigen Geflüchteten offenstehen, wie etwa Familien mit Kindern, Frauen und Menschen mit Behinderung. Generell ist in der Dresdner Stadtgesellschaft ein kontinuierlicher interkultureller Austausch notwendig, wir versuchen, wo es uns möglich ist, diesen zu befördern." Piraten: "Die Piraten stehen für eine humane Asylpolitik und wollen Dresden wieder zum Sicheren Hafen machen. Wir stehen vehement für die dezentrale Bereitstellung von Wohnraum. Eine wirklich menschliche Asylpolitik ist aber mehr als Wohnen, Gesundheitsversorgung und Nahrung. Es bedarf auch unmittelbarer Hilfen zur Integration: Sprache, Bildung, Arbeit, Teilhabe." Dissident:innen: "Wir fordern eine menschenwürdige Unterbringung von vor Krieg und Hunger geflüchteter Familien und Menschen in Wohnungen. Ebenso lehnen wir das Gängelungsinstrument der Bezahlkarte für Geflüchtete ab." AfD: "Sobald durch einen Wechsel in der Landesregierung die Möglichkeiten dafür geschaffen wurden, wollen wir einen Aufnahmestopp für Dresden umsetzen. Bis dahin werden wir alle zusätzlichen, freiwilligen Leistungen der Stadt auf Null zurückfahren und die städtischen Ausgaben für Asylbewerber auf das gesetzliche Minimum reduzieren. Die Unterbringung soll vorzugsweise in Großeinrichtungen in dezentraler Lage erfolgen. Die Asylunterbringung in Wohnungen wollen wir beenden, um den Mietwohnungsmarkt zu entlasten und so die Mietpreise stabil zu halten."

FDP, Grüne, Freie Bürger, DIE PARTEI