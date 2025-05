09.05.2025 08:00 Plakataktion soll Dresdner Brunnen doch noch zum Sprudeln bringen

Team Zastrow will mit Protest-Plakaten die trocken gelegten Brunnen in Dresden doch noch in Gang bringen.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Protestaktion gegen Dresdens trockene Brunnen: Team Zastrow (TZ) hängt jetzt an den städtischen Wasserspielen Plakate auf, fordert: "Einfach anmachen!" Diese Plakate verteilt Team Zastrow an Dresdens trockenen Brunnen. © privat Abgesehen von elf Trinkwasserstellen will die Verwaltung nur acht ihrer 100 Brunnen anstellen - teils nur, um zu testen, ob diese nach Reparaturen wieder funktionieren. Team Zastrow will - wie auch andere Fraktionen - in der kommenden Stadtratssitzung (22. Mai) versuchen, die Brunnen-Saison noch zu retten, wirbt dafür jetzt auch auf den Protest-Plakaten. So schön sprudelten die Brunnen in den vergangenen Jahren. © imago images/Andreas Weihs Darauf zu sehen ist ein grüner Frosch, der sich nach dem Motto "Sei kein Frosch, lass die Brunnen sprudeln!" an Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (59, Grüne) richte, wie TZ-Fraktions-Chef Holger Zastrow (56) erklärte. Ob die Aktion Erfolg hat, bleibt abzuwarten.

Titelfoto: privat