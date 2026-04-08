Diese Dresdner Eisdiele eröffnet jetzt auf der Hauptstraße

Dresden - Mit dem ersten Vogelzwitschern öffnen auch Dresdens Eisdielen ihre Pforten. Das ließ sich "Café Hannelore"-Chef Michael Pfeiffer (44) nicht zweimal sagen: Nach seinem Erfolg in Plauen hat er nun vergangene Woche eine weitere Filiale in der Neustadt eröffnet.

Im vergangenen Jahr fiel Eisdielen-Chef Pfeiffer der Leerstand neben der "Tagesbar Löwe" auf der Hauptstraße auf. Für ihn der perfekte Ort für ein "Eis-Fenster". © Holm Helis

Mit ikonischer Melone und Jackett betreibt Pfeiffer seit Mai 2024 das "Eiscafé Hannelore" auf der Coschützer Straße.

Dass auf der Hauptstraße nun ein weiterer Verkaufsort dazugekommen ist, freut ihn sehr: "Auf der Coschützer habe ich große Maschinen, mit denen ich das Eis mache. Dabei entsteht mehr Eis, als ich in dem kleinen Café verkaufen könnte. Deshalb wollten wir uns vergrößern", erklärt der "Melonen-Mann".

Schon 25 Jahre arbeitet er als Eismacher und hat sich dabei schon an einigen besonderen Sorten probiert.

Von Trendsorten wie "Matcha-Erdbeere", "Zitrone-Basilikum" bis hin zu den Klassikern "Schoko und Erdbeere - ohne die dürfte man gar nicht öffnen".