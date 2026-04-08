Diese Dresdner Eisdiele eröffnet jetzt auf der Hauptstraße

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"Café Hannelore"-Chef Michael Pfeiffer (44) hat nach seinem Erfolg in Plauen vergangene Woche eine weitere Filiale in der Neustadt eröffnet.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Mit dem ersten Vogelzwitschern öffnen auch Dresdens Eisdielen ihre Pforten. Das ließ sich "Café Hannelore"-Chef Michael Pfeiffer (44) nicht zweimal sagen: Nach seinem Erfolg in Plauen hat er nun vergangene Woche eine weitere Filiale in der Neustadt eröffnet.

Im vergangenen Jahr fiel Eisdielen-Chef Pfeiffer der Leerstand neben der "Tagesbar Löwe" auf der Hauptstraße auf. Für ihn der perfekte Ort für ein "Eis-Fenster".
Im vergangenen Jahr fiel Eisdielen-Chef Pfeiffer der Leerstand neben der "Tagesbar Löwe" auf der Hauptstraße auf. Für ihn der perfekte Ort für ein "Eis-Fenster".  © Holm Helis

Mit ikonischer Melone und Jackett betreibt Pfeiffer seit Mai 2024 das "Eiscafé Hannelore" auf der Coschützer Straße.

Dass auf der Hauptstraße nun ein weiterer Verkaufsort dazugekommen ist, freut ihn sehr: "Auf der Coschützer habe ich große Maschinen, mit denen ich das Eis mache. Dabei entsteht mehr Eis, als ich in dem kleinen Café verkaufen könnte. Deshalb wollten wir uns vergrößern", erklärt der "Melonen-Mann".

Schon 25 Jahre arbeitet er als Eismacher und hat sich dabei schon an einigen besonderen Sorten probiert.

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Von Trendsorten wie "Matcha-Erdbeere", "Zitrone-Basilikum" bis hin zu den Klassikern "Schoko und Erdbeere - ohne die dürfte man gar nicht öffnen".

Eisdielen-Chef Michael Pfeiffer (44) kann sich vorstellen, noch weitere Filialen zu eröffnen: "Wir halten weiterhin Ausschau."
Eisdielen-Chef Michael Pfeiffer (44) kann sich vorstellen, noch weitere Filialen zu eröffnen: "Wir halten weiterhin Ausschau."  © Holm Helis
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87 Geschmacksrichtungen in petto

Das Sortiment wechselt regelmäßig zwischen etwa 87 Sorten. Auch saisonale Sorten wie "Quitten-Eis" sind dabei.
Das Sortiment wechselt regelmäßig zwischen etwa 87 Sorten. Auch saisonale Sorten wie "Quitten-Eis" sind dabei.  © Holm Helis
Verkäuferin Susanne (61) ist immer wieder beeindruckt, welche Eissorten sich ihr Chef einfallen lässt. Ihr Favorit? "Nuss-Nougat."
Verkäuferin Susanne (61) ist immer wieder beeindruckt, welche Eissorten sich ihr Chef einfallen lässt. Ihr Favorit? "Nuss-Nougat."  © Holm Helis

Während auf der Hauptstraße nun 14 Sorten in der Eisvitrine zu finden sind, hat der Eismacher etwa 87 Geschmacksrichtungen in petto. Kunden-Lieblinge? "Nuss-Nougat und Salz-Karamell."

Inspiration bekommt der 44-Jährige dabei auch von seinen Mitarbeitern. Außerdem "kann ich Geschmack denken. Im Kopf kombiniere ich Zutaten und weiß, ob's schmecken könnte."

Doch auch vor ihm machen Preiserhöhungen keinen Halt. Nüsse, Kakao und Lohnerhöhungen fallen ins Gewicht. Der Kugelpreis bleibt zwar zunächst zwei Euro, doch "ich muss es leider anpassen. Vielleicht so um die zehn Prozent."

Titelfoto: Bildmontage: Holm Helis

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