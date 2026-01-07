Diese Promis werden 2026 besonders gefeiert!

Dresden - Runde Geburtstage werden ganz besonders gefeiert - und auch beachtet. Dabei schleicht sich oft das Gefühl ein, wie schnell doch die Zeit vergeht. Die Zahl vor der "0" bzw. der "5" steigt stetig, auch bei unseren Promis.

Ein Foto aus dem Jahr 2016: Ex-MP Kurt Biedenkopf (†91) und seine Frau Ingrid (94) - ein unzertrennliches Paar. © Jan Woitas/dpa

Auf stolze 90 Jahre kann der Dresdner Kameramann und Chronist der Stadt, Ernst Hirsch, am 13. Juli anstoßen. Bekannt ist er für seine eigenen Filme über den Aufbau der Frauenkirche oder den Künstler Caspar David Friedrich sowie für seine Filmsammlung über das alte Dresden.

Sogar auf neuneinhalb Jahrzehnte kann am 8. April Sachsen Ex-First-Lady Ingrid Biedenkopf blicken. Ihr Ehemann Kurt (†2021) war von 1990 bis 2002 Ministerpräsident des Freistaates. Doch hinter den Kulissen regierte ein wenig auch die Landesmutter.

Aus der politischen Area Biedenkopfs ist Heinz Eggert im Gedächtnis geblieben. Der Pfarrer, CDU-Politiker und Ex-Innenminister wird am 6. Mai 80 Jahre alt. Diese Zahl teilt er mit TV-Liebling Wolfgang Stumph, der am letzten Januartag seinen 80. Geburtstag gefeiert.