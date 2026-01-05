TAG24-Reporterin hat die Masche für sich entdeckt! Da komme, was Wolle: Ich lerne jetzt stricken

Dresden - Das Jahr steht noch komplett am Anfang. Zu früh, um Neujahrsvorsätze umzusetzen? Keineswegs! Ich, die TAG24 -Reporterin, habe mich jetzt schon an meinen Vorsatz gewagt, stricken zu lernen. Das Werkeln mit der Nadel ist auch in Dresden längst zum Trend geworden.

Strickexpertin Susanne Helmers (57, r.) zeigt TAG24-Reporterin Karoline Bernhardt (26), wie man Maschen anschlägt. © Ove Landgraf

Das sagt zumindest Susanne Helmers (57), die vor 14 Jahren mit dem "Wollkontor" ein eigenes Geschäft am Körnerplatz eröffnet hat. Sie selbst strickt schon, seit sie sechs Jahre alt ist, lernte das Handwerk noch in der Schule.

"Man kann stricken aber sehr gut später lernen", versichert sie mir, dem 26-jährigen Neuling. "In unseren Anfängerkursen sitzen viele über 30. Seit anderthalb Jahren erlebt das Stricken wieder einen richtigen Boom, das merken wir im Laden."

Die sozialen Medien tun ihr Übriges - mancher Strick-Influencer versammelt über eine Million Follower hinter sich und setzt mit Strickanleitungen Modetrends. "Stricken ist entspannend und hilft auch, weniger aufs Handy zu schauen", schwärmt der Strickprofi.

Genug geredet - jetzt geht's an die Maschen. "Stricken besteht im Wesentlichen aus vier Schritten. Erst schlägt man Maschen an, dann strickt man rechte oder linke Maschen und danach wird abgekettet", bekomme ich erklärt. Doch beim Maschenanschlag scheitere ich daran, Daumen und Zeigefinger im richtigen Winkel zu halten. Und beim ersten Versuch, eine rechte Masche zu stricken, kann ich die Fadenspannung nicht halten.