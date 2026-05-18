Drei Verletzte nach Straßenbahn-Crash in Mickten

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In Dresden-Mickten wurden am Montagvormittag drei Menschen bei einer Kollision mit einem Auto und einer Straßenbahn verletzt.

Von Maxima Michael

Dresden - DVB-Crash in Dresden-Mickten! Bei einem Zusammenstoß auf der Pieschener Straße wurden drei Menschen verletzt.

Auf der Pieschener Straße kollidierte ein Auto mit der Straßenbahn Linie 13.
Auf der Pieschener Straße kollidierte ein Auto mit der Straßenbahn Linie 13.  © Roland Halkasch

Am Montagvormittag fuhr ein 72-jähriger Ford-Puma-Fahrer gegen 10.30 Uhr in Richtung An der Flutrinne, wie die Polizei mitteilte.

An der Flößerstraße bog der Mann links ein, wo er mit einer Straßenbahn der Linie 13 zusammenstieß. Diese war in Richtung Sternstraße unterwegs.

Drei Personen wurden verletzt, es waren mehrere Rettungskräfte im Einsatz.
Drei Personen wurden verletzt, es waren mehrere Rettungskräfte im Einsatz.  © Roland Halkasch
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Der 36-jährige Bahnfahrer, der Ford-Fahrer und dessen Beifahrerin (72) wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Insgesamt entstand ein Schaden von rund 65.000 Euro.

Titelfoto: Roland Halkasch

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