10-jähriges Jubiläum: Dieses Kraftwerks-Bistro hat sich zum Hotspot für Künstler gemausert

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Wo einst der Pförtner die Arbeiter im Kraftwerk Mitte (Dresden) zur Schicht begrüßte, wird heute Tomatensuppe gelöffelt, Kuchen gegessen und geplauscht.

Von Katrin Koch

Dresden - Wo einst der Pförtner die Arbeiter im Kraftwerk Mitte (Dresden) zur Schicht begrüßte, wird heut' Tomatensuppe gelöffelt, Kuchen gegessen und geplauscht. Vor zehn Jahren eröffnete René Kuhnt (57) sein Bistro "T1" in der Ex-Pförtnerloge am Tor 1.

Wirt Rene Kuhnt (57) mit seiner Mitarbeiterin Anett Krasse im beliebten "T1".
Wirt Rene Kuhnt (57) mit seiner Mitarbeiterin Anett Krasse im beliebten "T1".  © Norbert Neumann

"Eigentlich wollte die Drewag damals das Häuschen abreißen. Aber ich konnte es pachten und habe 150.000 Euro in den Ausbau gesteckt", erinnert sich Kuhnt. "Ich wollte das Industriedesign erhalten, habe viele Elemente, die sich auf dem Gelände gefunden haben, eingebaut."

Industrielampen, Über-Putz-Leitungen, Bakelit-Schalter, alte Heizkörper, Werkstühle - das alles hat Fabrik-Charme. Und der zieht an: Musiker, Sänger, Tänzer aus den umliegenden Theatern kehren hier nach der Vorstellung auf einen Absacker ein.

Studenten der gegenüberliegenden Musikhochschule schauen in der Mittagspause vorbei, Gäste kommen mit Künstlern ins Gespräch. "Sogar Szenen des Dresdner Tatorts 'Schwesternliebe' -wurden hier 2024 gedreht", sagt der gelernte Maler und Schriftmaler stolz.

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"Und immer wieder bekomme ich Anfragen für Werbeshootings."

Das "T1": Einst eine Pförtnerloge - heute ein Bistro mit Kulturaustausch.
Das "T1": Einst eine Pförtnerloge - heute ein Bistro mit Kulturaustausch.  © Norbert Neumann
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Zuerst stand am Platz der Pförtnerloge dieses kleine Fachwerkhäuschen. Einige der alten Holzbalken hat Kuhnt beim Umbau noch gefunden.
Zuerst stand am Platz der Pförtnerloge dieses kleine Fachwerkhäuschen. Einige der alten Holzbalken hat Kuhnt beim Umbau noch gefunden.  © Reproduktion/Norbert Neumann

Zur Feier des Tages gibt es Freibier für alle!

Kuchen, Suppen und Quiche gehören seit zehn Jahren zum Standard-Angebot.
Kuchen, Suppen und Quiche gehören seit zehn Jahren zum Standard-Angebot.  © Norbert Neumann

Zweimal am Tag schaut Kuhnt im "T1" vorbei, obwohl er seit 2021 die "Kulturwirtschaft" in unmittelbarer Nachbarschaft und das Café "Solo" seit 2022 im Kulturpalast betreibt, den Gasthof Rennersdorf bewirtschaftet und nun noch die "Villa Kolbe" in Radebeul ausbaut.

Kuhnt ist ständig auf Achse, baut, schreibt, arrangiert seine schon fast legendären Inneneinrichtungen, die Industriedesign mit Opulenz und Pflanzenpracht paaren. Auch zum zehnten Geburtstag des "T1" kann er die Füße nicht stillhalten.

Gefeiert wird am 29. Mai - ab 14 Uhr gibt's Freibier (solange der Vorrat reicht), für die Damen Rosé und Livemusik bis 22 Uhr.

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Das "T1" (18 Plätze innen, 50 außen) ist täglich geöffnet, wochentags von 9 bis 24 Uhr, am Wochenende von 11 bis 24. Uhr.

Titelfoto: Fotomontage/Norbert Neumann

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