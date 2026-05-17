10-jähriges Jubiläum: Dieses Kraftwerks-Bistro hat sich zum Hotspot für Künstler gemausert

Dresden - Wo einst der Pförtner die Arbeiter im Kraftwerk Mitte ( Dresden ) zur Schicht begrüßte, wird heut' Tomatensuppe gelöffelt, Kuchen gegessen und geplauscht. Vor zehn Jahren eröffnete René Kuhnt (57) sein Bistro " T1 " in der Ex-Pförtnerloge am Tor 1.

Wirt Rene Kuhnt (57) mit seiner Mitarbeiterin Anett Krasse im beliebten "T1". © Norbert Neumann

"Eigentlich wollte die Drewag damals das Häuschen abreißen. Aber ich konnte es pachten und habe 150.000 Euro in den Ausbau gesteckt", erinnert sich Kuhnt. "Ich wollte das Industriedesign erhalten, habe viele Elemente, die sich auf dem Gelände gefunden haben, eingebaut."

Industrielampen, Über-Putz-Leitungen, Bakelit-Schalter, alte Heizkörper, Werkstühle - das alles hat Fabrik-Charme. Und der zieht an: Musiker, Sänger, Tänzer aus den umliegenden Theatern kehren hier nach der Vorstellung auf einen Absacker ein.

Studenten der gegenüberliegenden Musikhochschule schauen in der Mittagspause vorbei, Gäste kommen mit Künstlern ins Gespräch. "Sogar Szenen des Dresdner Tatorts 'Schwesternliebe' -wurden hier 2024 gedreht", sagt der gelernte Maler und Schriftmaler stolz.

"Und immer wieder bekomme ich Anfragen für Werbeshootings."