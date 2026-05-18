Streit zwischen sechs Personen: Verletzter sucht Schutz in Burger-Restaurant

Dresden - Am Sonntagabend kam es in Dresden -Bühlau zu einer Auseinandersetzung - eine Person flüchtete im Verlauf des Vorfalls sogar in ein Burger-Restaurant.

Nach einer Auseinandersetzung ermittelt die Polizei nun gegen fünf Personen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, gerieten sechs Personen auf der Elisabethstraße aneinander.

Dabei wurde ein 35-jähriger Mann leicht verletzt. Dieser rannte kurz darauf in das Restaurant "Hiro Burger", um Schutz zu suchen.

Trotz seiner Verletzung war keine ärztliche Behandlung notwendig. Mehrere Beamte waren schnell vor Ort und verschafften sich einen Überblick über die Situation.

Die Polizei ermittelt nun gegen einen 25-jährigen Syrer, einen 19-jährigen Palästinenser, einen 21-jährigen Russen sowie zwei deutsche Frauen im Alter von 21 und 29 Jahren.