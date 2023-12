Alles klar Schiff! Weiße Flotte endlich wieder auf Erfolgskurs

Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2022 waren es knapp 438.200, im Corona-Jahr 2021 weniger als 289.500. "Wir sind im vergangenen Winter durchgefahren und fahren auch in diesem Winter, auch mit Dampfern", erklärt der jetzige Geschäftsführer Victor Straubhaar (31).

Selbst als der Pegel Dresden gerade noch 48 Zentimeter am 17. Juli anzeigte, starteten die Dampfer "Krippen" und "Pillnitz" zumindest noch zur einstündigen Stadtfahrt.

"Wir hatten keinen Liegetag", so der Nautische Leiter Jochen Haubold (44).

Die Herausforderungen bleiben: "Wenn ich auf die letzten 20 Jahre zurückblicke, hat sich das extreme Niedrigwasser erst in den letzten fünf Jahren so entwickelt", so Haubold. Doch: "Da sich die Elbe ständig verändert, kann es im Jahr 2024 schon wieder ganz anders aussehen."