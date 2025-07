Tiefgarage droht Einsturz: Auf der Prager Straße wird's eng im Advent

Dresden - Die bröckelnde städtische Tiefgarage an der Prager Straße soll wieder instand gesetzt werden. Die Sperrung des Bereichs an der Prager Zeile soll jedoch auch Folgen für den Weihnachtsmarkt haben. Während die Verwaltung dem Veranstalter die betroffenen Flächen kürzen will, fordert die CDU das Rathaus auf, eine "einvernehmliche Lösung" zu finden.