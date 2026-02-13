Bauarbeiten am Dresdner Hauptbahnhof: Auf diese Änderungen müsst Ihr Euch einstellen
Dresden - Bauarbeiten in der unmittelbaren Nähe des Verkehrsknotenpunktes in der Innenstadt legen den Zugverkehr am Dresdner Hauptbahnhof beinahe komplett lahm. Die Deutsche Bahn bittet darum, auf das Angebot der DVB zurückzugreifen.
Pendler, die am kommenden Wochenende den Hauptbahnhof als Ziel oder Ausgangspunkt ihrer Zugreise eingeplant haben, sollten jetzt aufpassen.
Die Erneuerung des Kreuzungsbauwerkes zwischen dem Hauptbahnhof und der Budapester Straße ist im vollen Gange. Nun sollen die Software, welche zur Steuerung des elektronischen Stellwerks notwendig ist, sowie die Gleise, Weichen und die Oberleitung für den Zugverkehr angepasst werden. Für dieses Vorhaben ist jedoch eine Teilsperrung des Bahnhofs vonnöten.
So wird dieser zwischen dem morgigen Samstag, 12 Uhr, und dem kommenden Montag, 4 Uhr, fast vollständig gesperrt. Insbesondere Zugreisende, die mit dem Fernverkehr unterwegs sind, müssen sich darauf einstellen, den Hauptbahnhof nicht zu erreichen. Doch auch Reisende im Nahverkehr müssen einige Fahrplanänderungen beachten.
Wie bereits aus einer früheren Mitteilung des Bauprojekt-Bereichsleiters Ulrich Mölke (58) hervorgeht, werden sich die Baumaßnahmen und die damit einhergehenden Verkehrseinschränkungen voraussichtlich bis in den November dieses Jahres ziehen.
Ursprünglich war geplant, dass die Bauarbeiten bereits im April abgeschlossen werden.
So sieht der Ersatzkonzept in der Zeit der Teilsperrung aus
Diese Änderungen kommen auf den Fernverkehr zu
Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf TAG24-Nachfrage bestätigte, wurden die Änderungen im Fernverkehr bereits in der Reisendenauskunft vermerkt. Dementsprechend kommt es zu folgenden Fahrplanänderungen:
Der Railjet 27 zwischen Berlin, Dresden und Prag hält weiterhin am Dresdner Hauptbahnhof. Der planmäßige Halt am Bahnhof Dresden Neustadt entfällt jedoch.
Die Züge der Intercity-Linie 17 zwischen Rostock, Berlin, Dresden und Chemnitz fahren aus Rostock kommend nur zum Bahnhof Dresden Neustadt und fahren von dort auch wieder ab. Somit entfällt der Halt am Dresdner Hauptbahnhof.
Bei der Intercity-Linie 55 zwischen Stuttgart, Köln, Hannover, Magdeburg, Leipzig und Dresden entfällt auch der Halt am Dresdner Hauptbahnhof. Der IC wird seine Fahrten am Bahnhof Neustadt beginnen und beenden.
Die Intercity-Express-Linie 50 zwischen Wiesbaden, Frankfurt, Erfurt, Leipzig und Dresden verkehrt ebenfalls nur bis zum Bahnhof Dresden Neustadt. Auch hier entfällt der Halt am Dresdner Hauptbahnhof.
Diese Änderungen kommen auf den Nahverkehr zu
Die Züge der Linie S1 werden auch in der Zeit der Bauarbeiten weiterhin planmäßig über den Dresdner Hauptbahnhof fahren.
Der RE 15, der RE 18 und die RB 31 beginnen und enden in Dresden-Friedrichstadt, teilweise in Cossebaude mit anschließendem Ersatzverkehr durch Busse.
Der RE 1, der RE 2, die RB 33, die RB 60, die RB 61 und die S2 werden nur bis zum Bahnhof Dresden Neustadt fahren.
Der RE 50 und die S8 enden und beginnen bereits am Bahnhof Dresden Mitte.
Der RE 19 beginnt und endet in Heidenau.
Die Linien RE 3, die RB 30 und die S3 beginnen und enden in Dresden-Plauen, mit anschließendem Ersatzverkehr durch Busse.
Sämtliche Busse, die als Ersatzverkehr eingeplant sind halten am Steig 7 - Strehlener Straße am Hauptbahnhof.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa