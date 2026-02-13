Bauarbeiten am Dresdner Hauptbahnhof: Auf diese Änderungen müsst Ihr Euch einstellen

Dresden - Bauarbeiten in der unmittelbaren Nähe des Verkehrsknotenpunktes in der Innenstadt legen den Zugverkehr am Dresdner Hauptbahnhof beinahe komplett lahm. Die Deutsche Bahn bittet darum, auf das Angebot der DVB zurückzugreifen.

Geplant war, dass die Großbaustelle im April abgeschlossen wird. Jetzt ist klar: Die Fertigstellung muss um einige Monate nach hinten verschoben werden. © Sebastian Kahnert/dpa

Pendler, die am kommenden Wochenende den Hauptbahnhof als Ziel oder Ausgangspunkt ihrer Zugreise eingeplant haben, sollten jetzt aufpassen.

Die Erneuerung des Kreuzungsbauwerkes zwischen dem Hauptbahnhof und der Budapester Straße ist im vollen Gange. Nun sollen die Software, welche zur Steuerung des elektronischen Stellwerks notwendig ist, sowie die Gleise, Weichen und die Oberleitung für den Zugverkehr angepasst werden. Für dieses Vorhaben ist jedoch eine Teilsperrung des Bahnhofs vonnöten.

So wird dieser zwischen dem morgigen Samstag, 12 Uhr, und dem kommenden Montag, 4 Uhr, fast vollständig gesperrt. Insbesondere Zugreisende, die mit dem Fernverkehr unterwegs sind, müssen sich darauf einstellen, den Hauptbahnhof nicht zu erreichen. Doch auch Reisende im Nahverkehr müssen einige Fahrplanänderungen beachten.

Wie bereits aus einer früheren Mitteilung des Bauprojekt-Bereichsleiters Ulrich Mölke (58) hervorgeht, werden sich die Baumaßnahmen und die damit einhergehenden Verkehrseinschränkungen voraussichtlich bis in den November dieses Jahres ziehen.

Ursprünglich war geplant, dass die Bauarbeiten bereits im April abgeschlossen werden.