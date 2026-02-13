Auszeichnung für Dresdner Luxus-Anlage: Deshalb gelang "Marina Garden" der Sieg
Dresden - Preis abgeräumt! Die Luxus-Anlage "Marina Garden" in Dresden-Pieschen ist mit dem "German Design Award 2026" ausgezeichnet worden.
Mit ihrem Wohnprojekt gelang der tschechischen CTR-Gruppe der Sieg in der Kategorie "Excellent Architecture - Residential".
Grund dafür ist laut einer internationalen Jury das stimmige Zusammenspiel von zeitgemäßer Architektur, städtebaulicher Einbindung und nachhaltigen Lösungen in direkter Lage an der Elbe.
"Prägnante, auberginefarbene Fassaden setzen einen stilsicheren Akzent, während die polygonalen Baukörper harmonisch einen grünen Innenhof umschließen. Großzügige Loggien und durchdachte Freiflächen schaffen ein inspirierendes Wohnumfeld", heißt es im Statement.
Die konsequente Integration nachhaltiger Lösungen hebe das Quartier zudem in besonderer Weise hervor, loben die Juroren.
Im Sommer 2024 konnten die vier Mehrfamilienhäuser an der Leipziger Straße bezogen werden. Derzeit sind laut Website noch 80 von insgesamt 210 Eigentumswohnungen verfügbar. Die Quadratmeterpreise liegen zwischen 4747 und 9439 Euro.
