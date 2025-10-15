Dresdner Wahrzeichen wieder eröffnet: Zwingerhof erstrahlt in neuem Glanz

Dresden - Dresden erhält ein Kleinod zurück: Der Zwingerhof erstrahlt seit Dienstag wieder in voller Pracht.

Nach dreijähriger Bauzeit ist der Zwingerhof seit Dienstag wieder vollständig geöffnet. © Tobias Koch

Nach viereinhalb Jahren als Dauerbaustelle präsentiert sich das barocke Ensemble nicht nur als Augenweide, sondern ist endlich auch wieder uneingeschränkt zugänglich - dank einer Investition von 17 Millionen Euro und großer Handwerkskunst.

"Der Zwinger ist ein Symbol für Sachsens einzigartiges kulturelles Erbe. Die hervorragende Arbeit, die im Zwingerhof geleistet wurde, lässt unsere sächsische Geschichte auf beeindruckende Weise lebendig werden", lobte MP Michael Kretschmer (50, CDU) zur Eröffnung.

Symbolisch rückte er mit Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU) und Schlösserland-Chef Christian Striefler (63) den Bauzaun zur Seite.

Sofort sichtbar für alle Besucher sind der neue Wegebelag, zwei sanierte Brunnenbecken, eine moderne Beleuchtung und die nach historischen Vorbild angelegten Rasenflächen. Sie orientieren sich an der Umgestaltung ab den 1920er-Jahren durch Hubert Ermisch, der die Planungsunterlagen von Pöppelmann zugrunde liegen.

Im Untergrund erhielt der Zwingerhof ein modernes Mediennetz zur Entwässerung, für Wasser- und Elektroversorgung und für Datenleitungen.