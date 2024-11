Deutliche Worte vom Veranstalter: Müssen Filmnächte wegen Brücken-Einsturz umziehen?

Veranstalter Philip Hartmanis (45) von der PAN GmbH hat keine Zweifel daran, dass die Filmnächte auch 2025 wieder am Königsufer gastieren. © PR

Während sich die Verantwortlichen in der ersten Novemberhälfte noch eher zurückhaltend äußerten, kommen jetzt deutliche Worte: "Die Filmnächte am Elbufer werden 2025 an dem gewohnten Standort am Königsufer stattfinden", versichert Philip Hartmanis (45) von der PAN GmbH gegenüber dem MDR.

Alle Beteiligten würden sich für die Spielstätte vor der Altstadt-Kulisse einsetzen.

"Im Moment geht es daher für die Filmnächte nicht darum, alternative Flächen, sprich andere Orte, zu finden, sondern um alternative Zu- und Fluchtwege", so Hartmanis.

Im Fokus stünden Veränderungen bei der Infrastruktur des Festival-Geländes, damit Besucher das Areal trotz Sperrung der Einsturzstelle sicher betreten und verlassen könnten.