Fanta Vier spielen vorletztes Konzert ever bei den Dresdner Filmnächten: Wann startet der Vorverkauf?

Dresden - Unter dem Motto "Der letzte Bus" gehen die Fantastischen Vier in gut einem Jahr auf ihre finale Tournee.

Da sich die Karten für die Arena-Konzerte (Dezember 2026 bis Februar 2027) in Windeseile verkauft haben, reagieren die Fantas mit einem deutlich früheren Vorverkauf für ihre letzten Sommer-Open-Airs.

Am 22. August 2027 spielt die Band noch einmal bei den Filmnächten am Elbufer, tags zuvor auf dem Domplatz in Erfurt.

Tickets gibt es ab Freitag (10 Uhr) exklusiv auf eventim.de, ab Montag (10 Uhr) an allen bekannten Vorverkaufsstellen.