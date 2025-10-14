Mark Forster kommt 2026 ans Elbufer

Dresden - Popsänger Mark Forster (42) geht im kommenden Jahr wieder auf große Open-Air-Tour. Unter dem Titel "Sommer Shows 2026" wird er zwischen Juni und September auf zahlreichen Freilichtbühnen in Deutschland auftreten.

Sänger Mark Forster (42) trat bereits im Juli 2022 im Rahmen der Filmnächte in Dresden auf. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Mit der neuen Tour setzt Forster seine Tradition fort, die Sommermonate für große Open-Air-Auftritte zu nutzen.

Das Publikum soll sich auf eine Mischung aus bekannten Hits und neuen Songs freuen dürfen. Neben Klassikern wie "Chöre", "Übermorgen", "194 Länder" oder "Au Revoir" präsentiert Forster aktuelle Titel wie "Zeitmaschine" und "Rettest du mich", all das in modernen Arrangements, mit einem neuen, reifen Sound.

Die "Sommer Shows 2026" beginnen am 17. Juni in Coburg-Cortendorf, ein weiterer Auftritt führt den Star nach Dresden, wo er am 26. Juni im Rahmen der Filmnächte am Elbufer spielen wird.