Aus New York nach Dresden: Dieser Superstar tritt bei den Filmnächten auf

Dresden - Für die nächsten Filmnächte am Elbufer steht ein weiterer Star-Gast in den Startlöchern.

US-Musiker "Moby" (60) wird bei den nächsten Filmnächten am Elbufer auftreten. © PR/Mike Formanski

Am Dienstag, dem 11. August 2026, wird der US-Sänger "Moby" (60) in Dresden seine Hits zum Besten geben, wie die "Bernd Aust KulturManagement GmbH" mitteilte. Es ist sein erster Auftritt in der sächsischen Landeshauptstadt seit Anfang der 2000er, wie eine Sprecherin gegenüber TAG24 am Mittwoch erklärte.

Besonders die zeitlosen Klassiker wie "Porcelain", "Natural Blues" oder "Why Does my Heart Feel so Bad?" haben den Künstler aus dem fernen New York international zu großer Berühmtheit verholfen. Musikalisch fährt der 60-Jährige dabei ein breites Repertoire auf, mit Einflüssen aus verschiedensten Genres. Dies spiegelt sich auch in Mobys erfolgreicher Karriere wider, die in den 80ern in der Punkrock-Szene begann.

Unter dem Namen Richard Melville Hall erblickte er 1965 in New York das Licht der Welt.

Ein künstlerischer Werdegang wurde ihm quasi in die Wiege gelegt, immerhin ist er ein entfernter Verwandter des US-Schriftstellers Herman Melville (1819-1891). Dessen Meisterwerk "Moby-Dick" brachte Moby auch seinen unverkennbaren Spitz- und Künstlernamen ein.