Hochspannung beim Public Viewing: Als Deutschland auf das Tor drückt, fällt das Bild aus

Dresden - Eigentlich sollte am heutigen Freitagabend Popstar Ayliva (26, "Lieb mich") bei den Dresdner Filmnächten auftreten. Krankheitsbedingt musste das Konzert aber abgesagt werden. Am Elbufer war trotzdem was los. Das Duell der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien lockte tausende Fans an.