Filmnächte auf der Kippe? Ayliva klagt vor ihrem Auftritt in Dresden über "grauenvolle" Probe

Dresden - Popstar Ayliva (26, "Lieb mich") soll eigentlich am Freitag bei den Dresdner Filmnächten auftreten. Das Konzert ist laut Veranstalter ausverkauft, die Sängerin ist allerdings nicht in Vollbesitz ihrer Stimme!

Popstar Ayliva (26) hielt ihre Fans via Instagram auf dem Laufenden. Bleibt zu hoffen, dass sich ihre heisere Stimme am Freitag in Luft aufgelöst hat. © Screenshot/Instagram/ayliva

Das offenbarte sie ihren Fans bei Instagram, wo der 26-Jährigen 774.000 Menschen folgen.

Am Donnerstag veröffentlichte Ayliva in einer Story, dass sie in den vergangenen Tagen krank gewesen sei, sich aber gut und voller Energie gefühlt habe. Bis sich am Mittwochabend etwas auf ihre Stimme gelegt hatte.

Ob der geplante Auftritt am Elbufer stattfinden kann, steht aktuell wohl in den Sternen. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihre Fans sie auf der Bühne bewundern können, darauf antwortete Ayliva auf TAG24-Anfrage zunächst noch nicht.

Im Laufe des Tages postete die 26-Jährige aber ein Foto, dass sie angeschlossen an einen Tropf zeigt. Ihre heisere Stimme wird also mit Infusionen bekämpft.