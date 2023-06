18.06.2023 16:52 Filmnächte-Veranstalter muss um Zukunft zittern: Verlängerung um eine Woche, aber...

Die am Donnerstag startenden Filmnächte am Elbufer dürfen in diesem Jahr eine Woche länger spielen. Doch die Zukunft der Veranstaltung in Dresden ist unsicher.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Die am Donnerstag startenden Filmnächte am Elbufer dürfen in diesem Jahr eine Woche länger spielen. Damit läuft der Open-Air-Sommer mit Kino und Konzerten am Königsufer bis 27. August. Die Filmnächte am Elbufer beginnen am Donnerstag und laufen bis Ende August. © PR/Toni Kretschmer 80 Filme sollen auf der Riesenleinwand am Fluss flimmern, geplant sind zudem elf Konzerte. Dazu werden auf der Bühne unter anderem Cro, Feine Sahne Fischfilet, Silbermond und Peter Fox (51) sowie Stammgast Roland Kaiser (71) mit sechs Auftritten (alle ausverkauft) erwartet. Die Verlängerung auf 67 Veranstaltungstage wurde möglich, da Auf- und Abbauarbeiten schneller bis bislang durchgeführt werden können.

Der Stadtrat segnete aber nicht nur diese "Zugabe" ab, sondern entschied auch, dass die Veranstaltung für die Jahre ab 2026 neu ausgeschrieben werden soll. Dresden Filmnächte Nach der Brandkatastrophe: Filmnächte planen Abend für die Helfer-Helden Laut Baubürgermeister Stephan Kühn (43, Grüne) liege das aber nicht an einem Konflikt mit dem langjährigen Veranstalter (PAN GmbH), sondern sei aus rechtlichen Gründen geboten. Baubürgermeister Stephan Kühn (43, Grüne) erklärt, warum die Neu-Ausschreibung der beliebten Veranstaltung notwendig ist. © Norbert Neumann PAN-Geschäftsführer Matthias Pfitzner (55) habe davon seit längerer Zeit gewusst, will sich für eine "Fortsetzung unserer Filmnächte" einsetzen. 2022 hatten über 273.000 Gäste das Elbufer besucht.

