Wenn Herzen und Bengalos brennen: "Feine Sahne Fischfilet" feiert bei den Filmnächten

Dresden - Erstmals seit 2019 war "Feine Sahne Fischfilet" wieder in Dresden. Vor mehr als 8000 Fans feierte die Band aus Mecklenburg-Vorpommern um den sichtlich erschlankten Frontmann Jan "Monchi" Gorkow (35) am Samstag, den 15. Juli, bei den Filmnächten am Elbufer eine furiose Punkrock-Party bei glühenden Temperaturen.