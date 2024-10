In der Johannstadt legt wieder ein Schiff an

Dresden - Seit April ist der legendäre Piratenspielplatz am Fährgarten Johannstadt stillgelegt. Wegen irreparabler Schäden am Holz musste der Piratenkahn abgebaut werden, es blieb nur ein Stück Heck. Aber es gibt Licht am Horizont: Die Stadt hat Geld für ein neues Boot freigeschaufelt.