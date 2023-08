AnnenMayKantereit und Kraftklub in der Rinne vor 80.000 Fans: "Es wird so crazy!"

Die Shows von AnnenMayKantereit am 1. und Kraftklub am 2. September sind die letzten Dresdner Open-Airs dieses Jahres im Großformat.

Von Guido Glaner

Dresden - In der Jungen Garde ist noch bis Mitte September Betrieb, ansonsten neigt sich der Freiluft-Konzertsommer dem Ende zu. Die Shows von AnnenMayKantereit am 1. und Kraftklub am 2. September sind die letzten Dresdner Open-Airs dieses Jahres im Großformat.

AnnenMayKantereit inmitten des Publikums beim Konzert in der Berliner Wuhlheide vergangene Woche. © Imago/Sabine Gudath Beide Bands sind mit ihren aktuellen Alben am Start. Kraftklub mit "Kargo", im September des vergangenen Jahres erschienen, AnnenMayKantereit mit "Es ist Abend und wir sitzen bei mir", seit März auf dem Markt. Die Rinne im Ostragehege, der Veranstaltungsort, ist die größte Spielfläche für Open-Air-Konzerte in Dresden. Mehr als 80.000 Fans werden zusammengenommen bei den Konzerten erwartet. Für die Chemnitzer Kultband Kraftklub ist es nach Konzerten in Köln, Wiesbaden und zweimal Berlin das fünfte eigene Open-Air dieses Sommers, will heißen: Solo- und nicht Festival-Konzert. Dresden Konzerte Junge Garde in Frauenhand: LEA und Katie Melua singen in Dresden! Dem Dresdner Auftritt kommt dabei in der bisherigen Bandgeschichte eine besondere Bedeutung zu. "Unsere jetzt schon mit Abstand größte Show jemals", verrät die Band in den sozialen Medien: "Es wird so crazy!" Tags zuvor spielen AnnenMayKantereit auf. Das Trio ist die vielleicht angesagteste Band in Deutschland zurzeit. Nach dem Dresdner Konzert folgen noch Auftritte in Zürich, Frankfurt am Main und in der Heimatstadt Köln, dann ist open-air-mäßig Schluss für dieses Jahr.

Resttickets für Mega-Konzerte in Dresden noch erhältlich